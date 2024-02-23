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«Шахтёр» проиграл «Нефтянику» в выездном поединке российской Суперлиги по волейболу

23 февраля 2024 19:35
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Волейболисты солигорского «Шахтера» потерпели поражение от «Нефтяника» в выездном поединке российской Суперлиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Шахтёр» проиграл «Нефтянику» в выездном поединке российской Суперлиги по волейболу-1

Команда Виктора Бекши не смогла взять ни одного сета у хозяев площадки. В первой партии «горняки» яростно сражались, но все-таки концовка сета оказались за «Нефтяником» – 31:29. Во второй партии борьба также была упорной, и вновь белорусская дружина уступила – 23:25. В третьем сете верх взял коллектив из Оренбурга – 25:13 – и таким образом праздновал викторию в матче со счетом 3:0.

# Волейбол

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