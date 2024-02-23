«Шахтёр» проиграл «Нефтянику» в выездном поединке российской Суперлиги по волейболу

Команда Виктора Бекши не смогла взять ни одного сета у хозяев площадки. В первой партии «горняки» яростно сражались, но все-таки концовка сета оказались за «Нефтяником» – 31:29. Во второй партии борьба также была упорной, и вновь белорусская дружина уступила – 23:25. В третьем сете верх взял коллектив из Оренбурга – 25:13 – и таким образом праздновал викторию в матче со счетом 3:0.