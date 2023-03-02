Владислав Колячнок вернулся в НХЛ почти год спустя

Белорусский защитник Владислав Колячонок стартовал в новый сезон в «Тусоне» АХЛ, провел там 54 поединка и теперь вернулся в Национальную хоккейную лигу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В выездном матче против «Далласа» белорус провел на площадке около 10 минут. Игра завершилась со счетом 2:4 в пользу хозяев. Это был первый поединок Колячонка в НХЛ с 23 апреля 2022 года.