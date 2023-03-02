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Теннис. Лидия Морозова и Хань Синьюнь вышли в полуфинал парного разряда на турнире в Мексике

02 марта 2023 12:29
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Лидия Морозова и Хань Синьюнь вышли в полуфинал парного разряда крупного теннисного турнира категории 250 в мексиканском Монтерее, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Теннис. Лидия Морозова и Хань Синьюнь вышли в полуфинал парного разряда на турнире в Мексике-1

В поединке одной четвертой белоруска и китаянка заставили зачехлить ракетки американский тандем Кейтлин Кристиан/Сабрина Сантамария. Соперницы сопротивлялись несильно. Интернациональный дуэт был на голову сильнее и уложился всего в два сета. Счет – 6:1, 6:3. Для Морозовой этот полуфинал стал уже вторым в нынешнем сезоне.

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# Теннис # Лидия Морозова # Хань Синьюнь # Фотофакт

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