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Женская сборная Беларуси по гандболу стартовала с проигрыша на «Кубке Дружбы»

02 марта 2023 12:31
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Женская сборная Беларуси по гандболу неудачно стартовала на «Кубке Дружбы», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Женская сборная Беларуси по гандболу стартовала с проигрыша на «Кубке Дружбы»-1

В дебютном противостоянии подопечные Александра Сытько уступили команде «Россия-2» – 29:32. У нас самой продуктивной на площадке была Анастасия Кулак. На ее счету 6 голов. Сегодня, 2 марта, отечественные спортсменки померятся силами с первой сборной России.

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# Гандбол # Фотофакт

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