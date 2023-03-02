Женская сборная Беларуси по гандболу стартовала с проигрыша на «Кубке Дружбы»

Женская сборная Беларуси по гандболу неудачно стартовала на «Кубке Дружбы», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В дебютном противостоянии подопечные Александра Сытько уступили команде «Россия-2» – 29:32. У нас самой продуктивной на площадке была Анастасия Кулак. На ее счету 6 голов. Сегодня, 2 марта, отечественные спортсменки померятся силами с первой сборной России.