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Полина Сивец о победе: «Я пролила очень много слёз и пота, чтобы попасть на эти соревнования»

02 марта 2023 11:39
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Мы этого ждали, мы в это верили, и это произошло. Белорусские спортсмены выиграли первую медаль высшей пробы на международном турнире «Дети Азии», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отличилась представительница конькобежного спорта Полина Сивец.

За золотым забегом наблюдала и наша съемочная группа.

Полина Сивец о победе: «Я пролила очень много слёз и пота, чтобы попасть на эти соревнования»-1

Артем Шукалович, корреспондент:
Кажется, этот день для белорусов лучше стать уже не может. Золотую награду по конькобежному спорту на дистанции 3 000 метров завоевала наша Полина Сивец. Девушка – лидер команды, флагоносец, на нее возлагались огромные надежды, огромное давление. Но она не подвела и поднялась на высшую ступень пьедестала. Совсем еще юная спортсменка продемонстрировала результат не хуже, чем взрослые атлеты. Хоть стартовала в середине протокола, когда лед был уже не такой скользкий, но привезла своим соперницам почти 15 секунд. Этого хватило, чтобы уверенно возглавить финишный протокол. Но белоруска Полина не только самая быстрая, но и самая скромная. Даже комментарий после финиша она давала нам вместе со своим тренером.

Полина Сивец о победе: «Я пролила очень много слёз и пота, чтобы попасть на эти соревнования»-4

Полина Сивец, чемпионка игр «Дети Азии»:
Я пыталась, наоборот, отвлечься, не обращать внимания на вчерашние секунды. Я даже, не побоюсь этого слова, это называю «серебряным» золотом. Потому что я пролила очень много слез и пота, чтобы попасть на эти соревнования и приблизиться к такому результату.

Полина Сивец о победе: «Я пролила очень много слёз и пота, чтобы попасть на эти соревнования»-7

Лариса Казакевич, личный тренер Полины Сивец:
В принципе, мы были уверены в таком результате, его просто надо было повторить. Она справилась со своими эмоциями и показала достойный результат. И заняла первое место. Поэтому молодец.

Полина Сивец о победе: «Я пролила очень много слёз и пота, чтобы попасть на эти соревнования»-10

Артем Шукалович:
На этом день в Кемерово не кончается – впереди вишенка на торте. Это церемония награждения, которая состоится в самом центре города. И наконец-то мы услышим и увидим, как флаг Беларуси поднимается на самый верх.

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# Спортивные соревнования # Артем Шукалович # Полина Сивец # Лариса Казакевич # Фотофакт

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