С чего начнётся работа на посту председателя федерации, когда назначат тренера главной сборной по хоккею? Большое интервью Геннадия Савилова
Новости Беларуси. Геннадий Савилов вступил в должность председателя Федерации хоккея Беларуси. Первое ощущение после избрания – будет непросто. С учетом ситуации, в которой сейчас находится как сборная, так и клубы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Но спортсмен – он на то и спортсмен, чтобы собраться и показать результат. Какой и какими способами? Узнали из первых уст. Большое интервью «Недели» – с Геннадием Савиловым.
Увеличение КПД взаимодействия до максимального предела: с чего начнет свою работу в Федерации хоккея Геннадий Савилов?
Юлия Огнева, СТВ:
Всегда возникает много вопросов по легионерам.
Геннадий Савилов, председатель Федерации хоккея Беларуси:
Сейчас на подписание хоккеистов федерация никак не влияет. Это, наверное, неправильно, нужно будет что-то менять. Федерация видит профессиональную, подготовленную и обоснованную точку зрения, мы ее подготовим, сформируем, будем отстаивать нормы Министерства спорта, правительства, если нужно Президента.
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