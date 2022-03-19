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Владимир Кухарев: «Будем делать всё, чтобы больше жители Минска могли заниматься лыжным спортом»

19 марта 2022 12:07
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Новости Беларуси. Участников лыжной эстафеты сегодня собрала трасса в Веснянке. Задать спортивный тон выходным решили представители администраций районов столицы и Мингорисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Владимир Кухарев: «Будем делать всё, чтобы больше жители Минска могли заниматься лыжным спортом»-1

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
У нас в этом году в городе работает пять лыжных трасс, мы думаем, что в следующем году увеличим их количество. На них большое количество жителей Минска фактически круглосуточно катается, это очень радует. Поэтому будем делать все, чтобы больше жители Минска могли заниматься лыжным спортом.

«Болею за свой район». В Минске провели лыжную эстафету на трассе в Веснянке – подробнее здесь.

# Зимние виды спорта # Владимир Кухарев # Фотофакт

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