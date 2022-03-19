Владимир Кухарев: «Будем делать всё, чтобы больше жители Минска могли заниматься лыжным спортом»

Новости Беларуси. Участников лыжной эстафеты сегодня собрала трасса в Веснянке. Задать спортивный тон выходным решили представители администраций районов столицы и Мингорисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

У нас в этом году в городе работает пять лыжных трасс, мы думаем, что в следующем году увеличим их количество. На них большое количество жителей Минска фактически круглосуточно катается, это очень радует. Поэтому будем делать все, чтобы больше жители Минска могли заниматься лыжным спортом.