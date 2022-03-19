«Болею за свой район». В Минске провели лыжную эстафету на трассе в Веснянке

Новости Беларуси. Участников лыжной эстафеты 19 марта собрала трасса в Веснянке. Задать спортивный тон выходным решили представители администраций районов столицы и Мингорисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это традиционная уже восьмая спартакиада. Всего лыжероллерная трасса собрала несколько сотен человек. Поддержать команды и поболеть за свой район минчане пришли целыми семьями. Каждый участник должен был преодолеть около километра. Пальма первенства в итоге у Заводского района Минска. Тех, кто показал блестящие результаты в соревнованиях, ждали награды.

Екатерина Ждан, главный специалист отдела администрации Центрального района Минска: Настроение отличное, погода хорошая, трасса замечательная. Конечно, болею за свой район Центральный, первый раз участвую в гонке, поэтому адреналин, просто супер.

Сергей Шкруднев, глава администрации Фрунзенского района Минска:

В прошлом году мы уже открыли сезон у себя в «Медвежино», провели спартакиаду среди организаций нашего района, поэтому всех привлекаем к спорту, чтобы действительно был здоровый дух в теле.

В столице продолжат развивать спортивную инфраструктуру. В городе планируют создать еще больше площадок для занятия новыми видами спорта с учетом пожеланий минчан. Большим спросом в микрорайонах сегодня пользуются школьные площадки, стадионы и тренажеры, где может заниматься любой желающий.