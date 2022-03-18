Матч выдался напряжённым. В ЧБ по хоккею «Неман» обыграл «Гомель»

Новости Беларуси. В хоккейном чемпионате Беларуси «Гомелю» нужно было догнать «Неман», чтобы уцелеть в серии плей-офф. А гродненская команда для выхода в полуфинал нуждалась в победном рывке, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, в четвертьфинале «Неман» вел со счетом 3:1. У «Гомеля» была двойная ответственность – чтобы продлить жизнь серии, нужно на глазах у родной публики показывать характер и брать заветный победный балл. Матч действительно выдался напряженным и захватывающим. После двух периодов счет в поединке был ничейным – 2:2. В третьем периоде Артем Левша вывел «Неман» вперед – 3:2. Концовка матча была сверхэмоциональной, однако счет так и остался неизменным. Таким образом, «Неман» выиграл серию со счетом – 4:1 и вышел в полуфинал Кубка Президента.