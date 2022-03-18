«Очень хотелось забрать победу». Гомельский «Альянс» – победитель «Золотой шайбы»

Новости Беларуси. Победителем республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба» на призы Президента Республики Беларусь стала команда «Альянс» из Лельчицкого района Гомельской области, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Хоккеисты из гомельского региона стали сильнейшими в старшей возрастной группе дивизиона Б.

В финал из огромного количества соискателей – а это 83 команды и 821 хоккеист – вышли лишь четыре сильнейших коллектива. Отметим, что в этой группе выступали дружины, которые тренируются и соревнуются на открытых ледовых площадках. В их распоряжении нет крытых арен. В решающем финальном матче встречались крепкие дворовые команды из Гомельской и Гродненской областей – «Альянс» и «Алмаз». В битве титанов сильнейшими стали гомельские ребята. Они одержали победу со счетом 3:2. У «Алмаза» серебро. Замкнули тройку сильнейших «Кадинские Львы» из Могилевской области.

Дмитрий Вага, победитель турнира:

Я очень хотел эту победу, мы упорно тренируемся, играя уже шесть лет. Очень хотелось забрать победу. Команда была очень у нас сильная, соперники были неплохие.

Александр Видук, тренер команды «Альянс» (Лельчицкий район):

Спасибо Президенту, что в 1996 году по его инициативе, поэтому это его как бы заслуга, этот турнир был возрожден. А что касается статуса его, мы здесь говорим не о спорте высоких достижений. Понятно, что они далеки от игры сдюшоровских деток, но здесь важен социальный статус объекта, этого мероприятия. Детки с детства учатся быть мужественными, стойкими, выносливыми. И потом оно им поможет. Я уверен, оно поможет им и в жизни.