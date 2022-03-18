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Главный тренер минского «Динамо» о матче с «Минском»: могли пропустить, но выиграли, благодарен ребятам

18 марта 2022 20:21
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Новости Беларуси. Старт нового футбольного чемпионата Беларуси ознаменовался столичным дерби. 18 марта в первом матче первого тура встречались команды «Минск» и бронзовый призер минувшего первенства футбольный клуб «Динамо-Минск», сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

Главный тренер минского «Динамо» о матче с «Минском»: могли пропустить, но выиграли, благодарен ребятам-1

Стартовый поединок чемпионата прошел с игровым перевесом динамовцев. Нацеленность на результат привела к взятию ворот во втором тайме. На 55-й минуте счет открыл Иван Бахар. Великолепный удар в дальний верхний угол ворот принес победу минскому «Динамо» со счетом 1:0.  

Главный тренер минского «Динамо» о матче с «Минском»: могли пропустить, но выиграли, благодарен ребятам-4

Артем Челядинский, главный тренер ФК «Динамо-Минск»:  
Хочу всех поздравить с началом сезона. Именно чемпионата, кубки мы уже сыграли. Что сказать по матчу – ну, это первая игра, было такое небольшое напряжение. Допустили ошибки невынужденные, которые могли привести к взятию ворот. Но с другой стороны, тоже создали моменты. То есть футбол был моментами хороший и плохой в нашем исполнении. Все равно психология немножко сыграла, особенно то, что касается концовки. Могли пропустить, но выиграли, чему благодарен ребятам.  

Главный тренер минского «Динамо» о матче с «Минском»: могли пропустить, но выиграли, благодарен ребятам-7

Еще четыре поединка первого тура состоятся завтра, 19 марта. Одним из ключевых матчей стартового тура станет противостояние действующего чемпиона солигорского «Шахтера» и брестского «Динамо». Заключительные игры состоятся в воскресенье. Отметим, нынешний чемпионат пройдет по классической схеме – 16 команд высшей лиги проведут традиционный двухкруговой турнир.  

# Футбол Беларуси # Артем Челядинский # Иван Бахар # Фотофакт

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