Главный тренер минского «Динамо» о матче с «Минском»: могли пропустить, но выиграли, благодарен ребятам

Артем Челядинский, главный тренер ФК «Динамо-Минск»:

Хочу всех поздравить с началом сезона. Именно чемпионата, кубки мы уже сыграли. Что сказать по матчу – ну, это первая игра, было такое небольшое напряжение. Допустили ошибки невынужденные, которые могли привести к взятию ворот. Но с другой стороны, тоже создали моменты. То есть футбол был моментами хороший и плохой в нашем исполнении. Все равно психология немножко сыграла, особенно то, что касается концовки. Могли пропустить, но выиграли, чему благодарен ребятам.