Главный тренер минского «Динамо» о матче с «Минском»: могли пропустить, но выиграли, благодарен ребятам
Новости Беларуси. Старт нового футбольного чемпионата Беларуси ознаменовался столичным дерби. 18 марта в первом матче первого тура встречались команды «Минск» и бронзовый призер минувшего первенства футбольный клуб «Динамо-Минск», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Стартовый поединок чемпионата прошел с игровым перевесом динамовцев. Нацеленность на результат привела к взятию ворот во втором тайме. На 55-й минуте счет открыл Иван Бахар. Великолепный удар в дальний верхний угол ворот принес победу минскому «Динамо» со счетом 1:0.
Артем Челядинский, главный тренер ФК «Динамо-Минск»:
Хочу всех поздравить с началом сезона. Именно чемпионата, кубки мы уже сыграли. Что сказать по матчу – ну, это первая игра, было такое небольшое напряжение. Допустили ошибки невынужденные, которые могли привести к взятию ворот. Но с другой стороны, тоже создали моменты. То есть футбол был моментами хороший и плохой в нашем исполнении. Все равно психология немножко сыграла, особенно то, что касается концовки. Могли пропустить, но выиграли, чему благодарен ребятам.
Еще четыре поединка первого тура состоятся завтра, 19 марта. Одним из ключевых матчей стартового тура станет противостояние действующего чемпиона солигорского «Шахтера» и брестского «Динамо». Заключительные игры состоятся в воскресенье. Отметим, нынешний чемпионат пройдет по классической схеме – 16 команд высшей лиги проведут традиционный двухкруговой турнир.