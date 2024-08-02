Владимир Чернов на открытом КБ по пулевой стрельбе превзошёл результаты Олимпиады в Париже

На медали открытого Кубка Беларуси по пулевой стрельбе претендуют сильнейшие спортсмены из четырех стран. В Минск прибыли представители России, Азербайджана и Кыргыстана. Сегодня, 2 августа, наша копилка потяжелела на 5 наград, а некоторые результаты выше, чем на Олимпийском турнире в Париже, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Тему продолжит Юлия Силипицкая.

В финале упражнения МП-5, малокалиберный пистолет с 25 метров, считаются попадания. Зоя Дасько 32 раза точно поразила мишень и стала победительницей. Всего два балла ей проиграла наша Ульяна Даниленко, топ-3 закрыла еще одна белоруска Надежда Леоновец. Девочки в жизни дружат, а в тире соперничают.

Зоя Дасько, победительница открытого Кубка Белорусской федерации стрелкового спорта:

Я очень довольна своими результатами. Было очень тяжело, потому что как минимум мы все друзья и очень тяжело так конкурировать, когда такая сплоченная команда.

Отрадно что в мужском финале в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений результат победителя, а им стал Владимир Чернов, превысил показатель новоиспеченного олимпийского чемпиона почти на три балла. Чернов выбил 466,4, а олимпионик 463,6. Так что будь Вова в Париже, золото было бы белорусское.

Виктория Чайка, главный тренер национальной команды Беларуси по пулевой стрельбе:

Владимир Чернов сегодня показал высокий результат. Наши спортсмены готовились к этим соревнованиям, для них это главный сезон. Для тех ребят, которые не допущены к международным соревнованиям, которые не приняли участие в Олимпийских играх. Они мотивированы как раз таки на то, что показывают результаты равные результатам в Париже.