«Морально тяжело было, но я выдержала». Вероника Бордиловская о выступлении на Олимпиаде в Париже

Наша спортсменка уже в первой попытке квалификации показала лучший результат среди всех участниц. Превзойти этот показатель по итогам двух упражнений смогла лишь действующая олимпийская чемпионка из Китая. И горнило финала Виолетта выдержала.

Виолетта Бордиловская, серебряный призер Олимпийских игр – 2024:

В конце было полегче как-то, финал, конечно, страшнее намного. Есть свои ошибки, за которые я лишилась пару десятых, поэтому вышло маловато. Но я собралась, я рада, морально тяжело было очень. Но я выдержала.

Сегодня, 2 августа, в вечерней сессии выступит еще один представитель прыжков на батуте, олимпийский чемпион из Беларуси Иван Литвинович. Пловчиха Анастасия Шкурдай поборется в финале на дистанции 200 метров на спине.