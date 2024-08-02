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«Морально тяжело было, но я выдержала». Вероника Бордиловская о выступлении на Олимпиаде в Париже

02 августа 2024 18:11
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Первую медаль нашей стране на Олимпиаде в Париже принесла 19-летняя могилевчанка Виолетта Бордиловская, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Морально тяжело было, но я выдержала». Вероника Бордиловская о выступлении на Олимпиаде в Париже-1

Наша спортсменка уже в первой попытке квалификации показала лучший результат среди всех участниц. Превзойти этот показатель по итогам двух упражнений смогла лишь действующая олимпийская чемпионка из Китая. И горнило финала Виолетта выдержала.

«Морально тяжело было, но я выдержала». Вероника Бордиловская о выступлении на Олимпиаде в Париже-4

Виолетта Бордиловская, серебряный призер Олимпийских игр – 2024:
В конце было полегче как-то, финал, конечно, страшнее намного. Есть свои ошибки, за которые я лишилась пару десятых, поэтому вышло маловато. Но я собралась, я рада, морально тяжело было очень. Но я выдержала.

Сегодня, 2 августа, в вечерней сессии выступит еще один представитель прыжков на батуте, олимпийский чемпион из Беларуси Иван Литвинович. Пловчиха Анастасия Шкурдай поборется в финале на дистанции 200 метров на спине.

«Морально тяжело было, но я выдержала». Вероника Бордиловская о выступлении на Олимпиаде в Париже-7

Еще одна белоруска соревновалась на олимпийском форуме в Париже. К сожалению, выступление Александры Петровой оказалось неудачным. В квалификации стрельбы из малокалиберного пистолета на 25 метров она набрала 566 баллов и заняла 39 место. В финал прошли восемь сильнейших спортсменок.

# Олимпиада 2024 # Виолетта Бордиловская

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