Гродненский «Неман» завершил выступление в Лиге Конференций

Гродненский «Неман» завершил еврокубковый путь. В ответном матче второго раунда квалификации Лиги Конференций подопечные Игоря Ковалевича ничего не смогли противопоставить румынскому «Клужу», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В первом тайме белорусы пропустили два безответных мяча. А после перерыва и вовсе посыпались. Номинальные гости сумели поразить цель еще трижды. Как итог разгромное поражение – 0:5.