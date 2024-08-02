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Гродненский «Неман» завершил выступление в Лиге Конференций

02 августа 2024 12:53
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Гродненский «Неман» завершил еврокубковый путь. В ответном матче второго раунда квалификации Лиги Конференций подопечные Игоря Ковалевича ничего не смогли противопоставить румынскому «Клужу», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Гродненский «Неман» завершил выступление в Лиге Конференций-1

В первом тайме белорусы пропустили два безответных мяча. А после перерыва и вовсе посыпались. Номинальные гости сумели поразить цель еще трижды. Как итог разгромное поражение – 0:5.

# Футбол

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