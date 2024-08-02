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Виолетта Бордиловская принесла Беларуси первую медаль Олимпиады в Париже

02 августа 2024 13:39
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Первый белорусский триумф в Париже. Виолетта Бордиловская стала серебряным призером Олимпийских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виолетта Бордиловская принесла Беларуси первую медаль Олимпиады в Париже-1

Наша соотечественница уже в первой попытке квалификации показала лучший результат среди всех участниц и уверенно шагнула в финал. По итогам выступления в решающей стадии могилевчанка безукоризненно выполнила свою программу и получила за выступление 56,060 балла.

Виолетта Бордиловская принесла Беларуси первую медаль Олимпиады в Париже-4

Долгое время именно эти цифры были ориентиром для спортсменок. Чуть выше судьи оценили лишь композицию представительницы Великобритании. Но позади остались фавориты, опытные и маститые спортсменки. Даже не имея достаточного опыта выступлений на международной арене, белоруска показала, что является одной из сильнейших в мире.

Сегодня, 2 августа, также будут разыграны медали у мужчин. Олимпийский чемпион Токио Иван Литвинович в квалификации выступит под 13-м номером.

# Олимпиада 2024

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