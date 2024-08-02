Виолетта Бордиловская принесла Беларуси первую медаль Олимпиады в Париже

Первый белорусский триумф в Париже. Виолетта Бордиловская стала серебряным призером Олимпийских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша соотечественница уже в первой попытке квалификации показала лучший результат среди всех участниц и уверенно шагнула в финал. По итогам выступления в решающей стадии могилевчанка безукоризненно выполнила свою программу и получила за выступление 56,060 балла.

Долгое время именно эти цифры были ориентиром для спортсменок. Чуть выше судьи оценили лишь композицию представительницы Великобритании. Но позади остались фавориты, опытные и маститые спортсменки. Даже не имея достаточного опыта выступлений на международной арене, белоруска показала, что является одной из сильнейших в мире.