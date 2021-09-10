Арина Соболенко покидает US Open. Белоруска проиграла 19-летней канадке

Новости Беларуси. Вторая ракетка мира Арина Соболенко покидает US Open, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В полуфинальной встрече женской одиночки против 19-летней канадки Лейлы Фернандес, 73-го номера WTA, белоруска проиграла со счетом 6:7, 6:4, 4:6.

Отметим, от рук канадской теннисистки пала сперва третья ракетка мира Наоми Осака, пятая Элина Свитолина, а также Анжелика Кербер, 17-й номер в табеле о рангах. Для Соболенко полуфинал – это лучший результат на US Open в одиночном разряде.

Финалистками открытого чемпионата США стали молодая Фернандес и 18-летняя британка Эмма Радукану, вышедшая из квала.