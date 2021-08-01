Виталий Уткин о поступке Кристины Тимановской на Олимпиаде в Токио: «Это предательство и подлость»

Игорь Позняк, СТВ: От своей землячки люди не ожидали подобного. Вместо реальной моральной поддержки она ставит фактически подножку коллегам, хотя сама, очевидно, звезд с неба в спорте высших достижений не хватает.

Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Поступок Кристины Тимановской нельзя характеризовать как спортивный. Это предательство и подлость, которая была проявлена по отношению к белорусскому народу и к своим коллегам-спортсменам. Сегодня у белорусского спорта абсолютно другое лицо, то, которое желают нам преподнести беглые белорусы, беглецы из фонда, созданного на западные деньги. Мы знаем прекрасные примеры, когда наши спортсмены, травмированные, завершали поединки – наш Александр Медведь. Я хочу сказать, что не исключаю даже момент, что это могла быть спланированная политическая акция заранее с учетом того, что проводится в отношении Республики Беларусь.

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