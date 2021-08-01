Олимпийский чемпион Александр Богданович: если ты видишь, что команда попала в беду, нужно подставить плечо

Новости Беларуси. Выходка Тимановской вызвала возмущение у белорусской общественности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Игорь Позняк, СТВ:
От своей землячки люди не ожидали подобного. Вместо реальной моральной поддержки она ставит фактически подножку коллегам, хотя сама, очевидно, звезд с неба в спорте высших достижений не хватает.
Александр Богданович, олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ:
Если ты приехал на Олимпиаду и видишь, что команда попала в беду, то нужно подставить свое плечо. Это как в любом коллективе. Есть спортивная семья. Есть немножко какие-то недочеты, где-то что-то провалилось, и нужно закрыть программу, ведь Международная федерация тоже видит, что мы где-то что-то не закрыли, какие-то оплошности были, и это скажется нехорошо на будущем поколении тех же легкоатлетов. Поэтому я считаю, что это совершенно не по-спортивному, не по-товарищески.