Прямой эфир

У белорусов на Играх в Токио вторая медаль. Максим Недосеков завоевал бронзу

01 августа 2021 13:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. У белорусов на Олимпиаде в Токио вторая медаль. Бронзу в прыжках в высоту завоевал наш Максим Недосеков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В своей лучшей попытке Максим Недосеков преодолел планку, установленную на отметке 2 метра и 37 сантиметров.

У белорусов на Играх в Токио вторая медаль. Максим Недосеков завоевал бронзу-1

К слову, идентичный результат показали еще два человека. Недосеков оказался ниже лишь по попыткам. И тем не менее в финале белорус повторил национальный рекорд и вплотную приблизился к лучшему в карьере результату.

У белорусов на Играх в Токио вторая медаль. Максим Недосеков завоевал бронзу-4

Сейчас Максим Недосеков получает многочисленные поздравления с успехом. Одним из первых слова благодарности за достойное выступление в Токио спортсмену адресовал президент Национального олимпийского комитета.

# Олимпиада 2020 # Максим Недосеков # Виктор Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Принято решение о прекращении участия Кристины Тимановской на Играх в Токио
01 августа 2021 13:00

Принято решение о прекращении участия Кристины Тимановской на Играх в Токио

ОИ в Токио. Максим Недосеков завоевал бронзу по прыжкам в высоту
01 августа 2021 12:52

ОИ в Токио. Максим Недосеков завоевал бронзу по прыжкам в высоту

Олимпиада в Токио. Алёна Дубицкая – девятая, а Александр Зеленко на 44-м месте
01 августа 2021 11:45

Олимпиада в Токио. Алёна Дубицкая – девятая, а Александр Зеленко на 44-м месте