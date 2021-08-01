У белорусов на Играх в Токио вторая медаль. Максим Недосеков завоевал бронзу

Новости Беларуси. У белорусов на Олимпиаде в Токио вторая медаль. Бронзу в прыжках в высоту завоевал наш Максим Недосеков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В своей лучшей попытке Максим Недосеков преодолел планку, установленную на отметке 2 метра и 37 сантиметров.

К слову, идентичный результат показали еще два человека. Недосеков оказался ниже лишь по попыткам. И тем не менее в финале белорус повторил национальный рекорд и вплотную приблизился к лучшему в карьере результату.