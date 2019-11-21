Вита Валько о Кубке Беларуси по прыжкам в воду: «Очень порадовали наши юниоры-спортсмены»

Новости Беларуси. В Минске продолжается Кубок страны по прыжкам в воду, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В синхронных прыжках у мужчин победа досталась минскому дуэту Павлу Савицкому и Александру Молчану.

Вита Валько о подготовке белорусских прыгунов в воду к ОИ: Показывать сложные прыжки надо с большой стабильностью

У женщин не было равных минчанкам Алене Хамулькиной и Юлии Бандик. 21 ноября в вечерней сессии третьего соревновательного дня спортсмены разыграют комплекты наград в прыжках с вышки.