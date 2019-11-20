Игрок «Столицы» о матче с «Продэксим»: играли до конца, нечего терять было уже

Новости Беларуси. Футбольная «Столица» с поражения стартовала в элитном раунде Лиги Чемпионов. 20 ноября айтишники встречались с украинской командой «Продэксим» из Херсона, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первый гол хозяева пропустили на 13-й минуте. Отличился защитник Ричард Дэвид. Второй мяч прилетел «черно-зеленым» в концовке игры на 36-й минуте. Правда, спустя минуту подопечным Евгения Осинцева удалось сократить отставание. Владимир Жигалко с подачи Александра Чибисова сделал счет 1:2. Эти цифры стали итоговыми.

Александр Чибисов, игрок МФК «Столица»:

Целенаправленно готовились именно к элитному раунду Лиги. Считаю, что были хорошо готовы. При равной игре, считаю, сопернику просто больше повезло, чем нам. Конечно, мы верили до конца в победу. То есть еще был такой микромоментик, могли где-то решить.

Играли до конца, нечего терять было уже. Конечно, хотелось что-то поменять. Думаю, все старались и бились до конца, выложились на 100 %.