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Цилинская об ожиданиях от Олимпиады в Токио: «Сейчас команда такая, которая хочет выигрывать»

21 ноября 2019 10:52
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Спортсменка высказала мнение во время записи программы «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Насколько сильна сейчас смена велосипедистов, и какие результаты ждать Беларуси от Олимпиады в Токио?

Наталья Цилинская, велогонщица, 8-кратная чемпионка мира:
В велоспорте?

Вадим Щеглов:
Да.

Цилинская об ожиданиях от Олимпиады в Токио: «Сейчас команда такая, которая хочет выигрывать»-1

Наталья Цилинская:
Ждите. Самое главное – ждать, надеяться и верить. Команда очень сильная – девчонки сильные, ребята очень сильные. Ничего не могу сказать. Где-то не хватает психологической устойчивости, потому что там сложно: там же приезжают люди немножко с другим менталитетом. И они приезжают не «для», а «потому». Просто вот они так хотят. А мы – у нас чуть-чуть всё по-другому построено. Поэтому наши немножко заведомо им проигрывают. Потому что они приезжают и наслаждаются, а наши приезжают отрабатывать. Потому что они знают, что получат нагоняй какой-то дома за это, скорее всего. А что ждать? Ну, ждите, потому что мотивированы ребята. Но у нас ещё, во-первых, не закончился отбор, мы на треке отбираемся до марта. И сколько у нас лицензий будет, все будут наши. Сейчас команда такая, которая хочет выигрывать.

Также в интервью Наталья Цилинская рассказала:

– о своём уходе из спорта и нынешней работе

– о том, как росла с пацанами и как воспитывает своих детей

– о зависимом муже и настоящих мужчинах

– о том, почему не удался собственный бизнес

Смотрите 24 ноября в 21.15 на РТР-Беларусь.

# Олимпиада 2020 # Наталья Цилинская # Вадим Щеглов

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