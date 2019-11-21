Цилинская об ожиданиях от Олимпиады в Токио: «Сейчас команда такая, которая хочет выигрывать»

Наталья Цилинская:

Ждите. Самое главное – ждать, надеяться и верить. Команда очень сильная – девчонки сильные, ребята очень сильные. Ничего не могу сказать. Где-то не хватает психологической устойчивости, потому что там сложно: там же приезжают люди немножко с другим менталитетом. И они приезжают не «для», а «потому». Просто вот они так хотят. А мы – у нас чуть-чуть всё по-другому построено. Поэтому наши немножко заведомо им проигрывают. Потому что они приезжают и наслаждаются, а наши приезжают отрабатывать. Потому что они знают, что получат нагоняй какой-то дома за это, скорее всего. А что ждать? Ну, ждите, потому что мотивированы ребята. Но у нас ещё, во-первых, не закончился отбор, мы на треке отбираемся до марта. И сколько у нас лицензий будет, все будут наши. Сейчас команда такая, которая хочет выигрывать.

Также в интервью Наталья Цилинская рассказала:

– о своём уходе из спорта и нынешней работе

– о том, как росла с пацанами и как воспитывает своих детей

– о зависимом муже и настоящих мужчинах

– о том, почему не удался собственный бизнес

Смотрите 24 ноября в 21.15 на РТР-Беларусь.