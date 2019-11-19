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Вита Валько о подготовке белорусских прыгунов в воду к ОИ: Показывать сложные прыжки надо с большой стабильностью

19 ноября 2019 21:18
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Новости Беларуси. В Минске проходит Кубок Беларуси по прыжкам в воду. В этих соревнованиях принимают участие более 40 спортсменов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В программе первого дня значились прыжки с трехметрового трамплина у женщин и с метрового у мужчин. Побед добились Алена Хамулькина и Юрий Наврозов.

Вита Валько о подготовке белорусских прыгунов в воду к ОИ: Показывать сложные прыжки надо с большой стабильностью-1

В сборной Беларуси уже завершилась смена поколений, и вчерашние юноши сейчас составляют конкуренцию лидерам. Все члены национальной команды на минском старте оттачивают олимпийские программы, так как в апреле 2020 года в Японии пройдет лицензионный Кубок мира, на котором будут разыграны путевки на Олимпиаду-2020. Чтобы отправиться в Токио, необходимо занять место с 1 по 18.

Вита Валько о подготовке белорусских прыгунов в воду к ОИ: Показывать сложные прыжки надо с большой стабильностью-4

Вита Валько, главный судья соревнований:
Для того, чтобы претендовать на топ-18, надо не просто собирать сложные прыжки – надо показывать их с большой стабильностью. Наши спортсмены уже владеют программами.

У нас Алена Хамулькина выполняет программу – такую же, как китайские спортсменки, лидеры мирового топа. Мы рассчитываем на всю нашу национальную команду: Наврозов, Хамулькина, Боровский, Ткачев. Возможно, кто-то из молодых спортсменов нас удивит.

Кубок страны – последний старт в 2019 году. Всего спортсмены разыграют 9 комплектов наград, а завершатся соревнования 23 ноября.

Вита Валько о подготовке белорусских прыгунов в воду к ОИ: Показывать сложные прыжки надо с большой стабильностью-7

Вита Валько о подготовке белорусских прыгунов в воду к ОИ: Показывать сложные прыжки надо с большой стабильностью-9

# Прыжки # Вита Валько # Фотофакт

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