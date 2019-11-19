Вита Валько о подготовке белорусских прыгунов в воду к ОИ: Показывать сложные прыжки надо с большой стабильностью

Новости Беларуси. В Минске проходит Кубок Беларуси по прыжкам в воду. В этих соревнованиях принимают участие более 40 спортсменов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В программе первого дня значились прыжки с трехметрового трамплина у женщин и с метрового у мужчин. Побед добились Алена Хамулькина и Юрий Наврозов.

В сборной Беларуси уже завершилась смена поколений, и вчерашние юноши сейчас составляют конкуренцию лидерам. Все члены национальной команды на минском старте оттачивают олимпийские программы, так как в апреле 2020 года в Японии пройдет лицензионный Кубок мира, на котором будут разыграны путевки на Олимпиаду-2020. Чтобы отправиться в Токио, необходимо занять место с 1 по 18.