Вита Валько о подготовке белорусских прыгунов в воду к ОИ: Показывать сложные прыжки надо с большой стабильностью

Новости Беларуси. В Минске проходит Кубок Беларуси по прыжкам в воду. В этих соревнованиях принимают участие более 40 спортсменов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В программе первого дня значились прыжки с трехметрового трамплина у женщин и с метрового у мужчин. Побед добились Алена Хамулькина и Юрий Наврозов.
В сборной Беларуси уже завершилась смена поколений, и вчерашние юноши сейчас составляют конкуренцию лидерам. Все члены национальной команды на минском старте оттачивают олимпийские программы, так как в апреле 2020 года в Японии пройдет лицензионный Кубок мира, на котором будут разыграны путевки на Олимпиаду-2020. Чтобы отправиться в Токио, необходимо занять место с 1 по 18.
Вита Валько, главный судья соревнований:
Для того, чтобы претендовать на топ-18, надо не просто собирать сложные прыжки – надо показывать их с большой стабильностью. Наши спортсмены уже владеют программами.
У нас Алена Хамулькина выполняет программу – такую же, как китайские спортсменки, лидеры мирового топа. Мы рассчитываем на всю нашу национальную команду: Наврозов, Хамулькина, Боровский, Ткачев. Возможно, кто-то из молодых спортсменов нас удивит.
Кубок страны – последний старт в 2019 году. Всего спортсмены разыграют 9 комплектов наград, а завершатся соревнования 23 ноября.