Памяти легендарного Марка Гуревича. Открытый чемпионат ДОСААФ по пулевой стрельбе стартовал в Минске

Новости Беларуси. В Минске стартовал открытый чемпионат ДОСААФ по пулевой стрельбе, посвященный памяти легендарного Марка Гуревича, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Соревнования проходят во второй раз и уже претендуют на звание традиционных. В ближайшие дни к огневым рубежам выйдут более 100 молодых спортсменов, для которых участие в турнире – это не только кубки, награды, но и бесценный опыт с возможностью опробовать свои силы в боевых условиях. Лучшие из лучших получат шанс отобраться на более ранговые республиканские и международные соревнования.

Сергей Мартынов, олимпийский чемпион по пулевой стрельба:

Хорошие соревнования в плане подготовке нашего подрастающего поколения, молодежи. Соревнований у них не так много в году. Здесь совет один: честно относиться к тому делу, которым занимаешься. Если уж начал соревноваться, то надо находить время.