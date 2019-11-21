Памяти легендарного Марка Гуревича. Открытый чемпионат ДОСААФ по пулевой стрельбе стартовал в Минске

Новости Беларуси. В Минске стартовал открытый чемпионат ДОСААФ по пулевой стрельбе, посвященный памяти легендарного Марка Гуревича, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В Минске стартовал открытый чемпионат ДОСААФ по пулевой стрельбе, посвященный памяти легендарного Марка Гуревича, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Соревнования проходят во второй раз и уже претендуют на звание традиционных. В ближайшие дни к огневым рубежам выйдут более 100 молодых спортсменов, для которых участие в турнире – это не только кубки, награды, но и бесценный опыт с возможностью опробовать свои силы в боевых условиях. Лучшие из лучших получат шанс отобраться на более ранговые республиканские и международные соревнования.
Сергей Мартынов, олимпийский чемпион по пулевой стрельба:
Хорошие соревнования в плане подготовке нашего подрастающего поколения, молодежи. Соревнований у них не так много в году.
Здесь совет один: честно относиться к тому делу, которым занимаешься. Если уж начал соревноваться, то надо находить время.
Алексей Мирошниченко, заместитель председателя Центрального совета ДОСААФ:
Эти соревнования мы сделали традиционными, посвященными памяти Марка Геннадьевича Гуревича, который 23 года руководил нашей детской спортивной стрелковой школой. Марк Геннадьевич – это воспитанник ДОСААФ с самого детства.
Естественно, это открытий чемпионат ДОСААФ, поэтому мы должны проводить на своей базе.
22 ноября спортсмены разыграют медали в командном и личном первенствах, выполнив упражнения из пневматического пистолета, а также пневматической винтовки.