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Самым высокооплачиваемым белорусским хоккеистом в КХЛ стал Шейн Принс

20 февраля 2023 20:29
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Опубликован список самых высокооплачиваемых игроков КХЛ в сезоне-2022/23, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Самым высокооплачиваемым белорусским хоккеистом в КХЛ стал Шейн Принс-1

Первое и второе места разделили нападающие: канадец Корбэн Найт из «Авангарда» и россиянин Максим Шалунов из «Локомотива». Самую большую зарплату среди белорусских хоккеистов получает нападающий «Спартака» Шейн Принс. Она насчитывает почти 475 тысяч долларов. Отметим, в топ-50 нет представителей минского «Динамо». Самый высокооплачиваемый хоккеист «зубров» Райан Спунер находится в этом топе в конце первой сотни. И его зарплата также составляет почти 475 тысяч долларов.

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# Хоккей # Корбэн Найт # Максим Шалунов # Шейн Принс # Райан Спунер # Фотофакт

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