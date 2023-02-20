Самым высокооплачиваемым белорусским хоккеистом в КХЛ стал Шейн Принс

Первое и второе места разделили нападающие: канадец Корбэн Найт из «Авангарда» и россиянин Максим Шалунов из «Локомотива». Самую большую зарплату среди белорусских хоккеистов получает нападающий «Спартака» Шейн Принс. Она насчитывает почти 475 тысяч долларов. Отметим, в топ-50 нет представителей минского «Динамо». Самый высокооплачиваемый хоккеист «зубров» Райан Спунер находится в этом топе в конце первой сотни. И его зарплата также составляет почти 475 тысяч долларов.

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