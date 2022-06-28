«Свой опыт накапливать и передавать друг другу». Анатолий Гулевский о сотрудничестве с белорусским «Динамо»

Анатолий Гулевский, председатель ВФСО «Динамо»:

Это только начало. Мы давно дружим с нашим братским обществом «Динамо». Это соглашение будет вести нас вперед, будет дружба как между спортсменами, так и между тренерами, будем свой опыт накапливать и передавать друг другу. Мы очень гордимся, что служим в этом легендарном старейшем спортивном обществе. Нам в следующем году исполняется 100 лет. То, что общество «Динамо» подойдет к этому юбилею достойно, у меня как у председателя нет сомнения, поскольку у нас лозунг «Сила – в движении и единстве», и мы должны ему соответствовать.