«Свой опыт накапливать и передавать друг другу». Анатолий Гулевский о сотрудничестве с белорусским «Динамо»

Новости Беларуси. Белорусское физкультурно-спортивное общество «Динамо» расширяет горизонты сотрудничества с российскими коллегами, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 28 июня в штаб-квартире Национального олимпийского комитета белорусское и российское общества «Динамо» заключили соглашение о международном сотрудничестве. Подробности здесь.
Анатолий Гулевский, председатель ВФСО «Динамо»:
Это только начало. Мы давно дружим с нашим братским обществом «Динамо». Это соглашение будет вести нас вперед, будет дружба как между спортсменами, так и между тренерами, будем свой опыт накапливать и передавать друг другу. Мы очень гордимся, что служим в этом легендарном старейшем спортивном обществе. Нам в следующем году исполняется 100 лет. То, что общество «Динамо» подойдет к этому юбилею достойно, у меня как у председателя нет сомнения, поскольку у нас лозунг «Сила – в движении и единстве», и мы должны ему соответствовать.
Основная задача соглашения – укрепление взаимодействия в сфере физической культуры и спорта, развитие массового и детско-юношеского спорта, популяризация здорового образа жизни.