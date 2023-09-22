Виктория Азаренко завершила выступление на турнире в Мексике

Виктория Азаренко завершила выступление на турнире категории 1 000 в мексиканской Гвадалахаре. Белоруска, занимающая 23-е место мирового топа, не смогла пройти 11-ю ракетку мира, француженку Каролин Гарсия, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В четвертьфинале наша теннисистка проиграла в двух партиях – 3:6, 4:6, однако благодаря выходу в 1/4, белоруска со следующей недели вернется в двадцатку сильнейших планетарного рейтинга. Далее Азаренко планирует принять участие в турнире категории 1 000 в Пекине.