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Виктория Азаренко завершила выступление на турнире в Мексике

22 сентября 2023 10:50
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Виктория Азаренко завершила выступление на турнире категории 1 000 в мексиканской Гвадалахаре. Белоруска, занимающая 23-е место мирового топа, не смогла пройти 11-ю ракетку мира, француженку Каролин Гарсия, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виктория Азаренко завершила выступление на турнире в Мексике-1

В четвертьфинале наша теннисистка проиграла в двух партиях – 3:6, 4:6, однако благодаря выходу в 1/4, белоруска со следующей недели вернется в двадцатку сильнейших планетарного рейтинга. Далее Азаренко планирует принять участие в турнире категории 1 000 в Пекине.

# Теннис # Виктория Азаренко # Каролин Гарсия # Фотофакт

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