Чемпионат мира по борьбе. Результаты выступлений белорусских спортсменов

В Сербии продолжается чемпионат мира по борьбе, участие в котором принимают и белорусские атлеты, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В четверг, 21 сентября, свои поединки провели грекоримцы.
В Сербии продолжается чемпионат мира по борьбе, участие в котором принимают и белорусские атлеты, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В четверг, 21 сентября, свои поединки провели грекоримцы.
Земляки выступали в трех весовых категориях, две из которых – олимпийские. К сожалению, наши спортсмены не смогли пробиться в медальные схватки и завершили борьбу на стадии 1/16.
Отметим, в вечерней сессии пройдут женские финалы. Участие в титульной дуэли в категории до 53 килограммов примет и наша Ванесса Колодинская. Девушка уже обеспечила себе как минимум серебро чемпионата мира. Помимо этого, независимо от исхода золотого поединка, Колодинская завоевала олимпийскую лицензию. Вечерняя сессия стартует в 19:00 по Минску.