Чемпионат мира по борьбе. Результаты выступлений белорусских спортсменов

В Сербии продолжается чемпионат мира по борьбе, участие в котором принимают и белорусские атлеты, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В четверг, 21 сентября, свои поединки провели грекоримцы.

Земляки выступали в трех весовых категориях, две из которых – олимпийские. К сожалению, наши спортсмены не смогли пробиться в медальные схватки и завершили борьбу на стадии 1/16.