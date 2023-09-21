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Чемпионат мира по борьбе. Результаты выступлений белорусских спортсменов

21 сентября 2023 15:31
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В Сербии продолжается чемпионат мира по борьбе, участие в котором принимают и белорусские атлеты, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В четверг, 21 сентября, свои поединки провели грекоримцы.

Чемпионат мира по борьбе. Результаты выступлений белорусских спортсменов-1

Земляки выступали в трех весовых категориях, две из которых – олимпийские. К сожалению, наши спортсмены не смогли пробиться в медальные схватки и завершили борьбу на стадии 1/16.

Чемпионат мира по борьбе. Результаты выступлений белорусских спортсменов-4

Отметим, в вечерней сессии пройдут женские финалы. Участие в титульной дуэли в категории до 53 килограммов примет и наша Ванесса Колодинская. Девушка уже обеспечила себе как минимум серебро чемпионата мира. Помимо этого, независимо от исхода золотого поединка, Колодинская завоевала олимпийскую лицензию. Вечерняя сессия стартует в 19:00 по Минску.

# Борьба # Фотофакт

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