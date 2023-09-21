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Сборная Беларуси вылетела из первой сотни рейтинга ФИФА

21 сентября 2023 15:31
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Сборная Беларуси вылетела из первой сотни в рейтинге Международной федерации футбола, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси вылетела из первой сотни рейтинга ФИФА-1

Еще в июле наша команда занимала 98-е место. За минувшее время у белорусской дружины появился новый тренер, испанец Карлос Алос Ферреро, и она сыграла два отборочных матча Евро-2024. На счету белорусов ничья и поражение. Сейчас отечественная сборная занимает 105-е место.

Сентябрьский рейтинг ФИФА возглавляет команда Аргентины, вторыми идут французы, на третьей позиции – бразильцы.

# Футбол # Фотофакт

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