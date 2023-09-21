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Ванесса Колодинская завоевала серебряную медаль и олимпийскую лицензию на ЧМ по борьбе

21 сентября 2023 21:18
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Ванесса Колодинская завоевала серебряную награду на чемпионате мира по борьбе в Сербии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ванесса Колодинская завоевала серебряную медаль и олимпийскую лицензию на ЧМ по борьбе-1

Белоруска выступала в весовой категории до 53 килограммов и в финале сражалась с японкой Акари Фудзинами. К сожалению, наша спортсменка уступила. Тем не менее Ванесса стала обладательницей серебряной награды чемпионата мира, а также олимпийской лицензии. Отметим, это первая медаль представителей белорусской команды на мировом форуме.

# Борьба # Ванесса Колодинская # Фотофакт

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