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Виктория Азаренко завершила борьбу на турнире в Пекине

30 сентября 2023 18:56
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Виктория Азаренко не смогла преодолеть стартовый барьер на турнире категории 1 000 в Пекине. Она в трех сетах уступила Магде Линетт из Польши, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виктория Азаренко завершила борьбу на турнире в Пекине-1

Первую партию в упорной борьбе белоруска оставила за собой – 7:5. Однако довести дуэль до победного завершения ей не удалось. Оппонентка перехватила инициативу и выиграла следующие два сета со счетом 6:1, 6:2. На этом турнире белорусским болельщикам еще есть за кого переживать.

1 октября состоится битва чемпионок Australian Open. Первая ракетка мира Арина Соболенко встретится с американкой Софией Кенин. Белоруске в прошлом удавались турниры в Китае. В ее копилке 38 побед, 8 поражений и 4 титула.

# Теннис # Виктория Азаренко # Арина Соболенко # Фотофакт

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