Виктория Азаренко завершила борьбу на турнире в Пекине

Виктория Азаренко не смогла преодолеть стартовый барьер на турнире категории 1 000 в Пекине. Она в трех сетах уступила Магде Линетт из Польши, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первую партию в упорной борьбе белоруска оставила за собой – 7:5. Однако довести дуэль до победного завершения ей не удалось. Оппонентка перехватила инициативу и выиграла следующие два сета со счетом 6:1, 6:2. На этом турнире белорусским болельщикам еще есть за кого переживать.

1 октября состоится битва чемпионок Australian Open. Первая ракетка мира Арина Соболенко встретится с американкой Софией Кенин. Белоруске в прошлом удавались турниры в Китае. В ее копилке 38 побед, 8 поражений и 4 титула.