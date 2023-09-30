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Футболисты «Торпедо» и БАТЭ не смогли выявить победителя в матче чемпионата Беларуси

30 сентября 2023 18:51
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Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по футболу были сыграны очередные поединки. «Торпедо» и БАТЭ не смогли выявить победителя. Итог – ничья – 1:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Футболисты «Торпедо» и БАТЭ не смогли выявить победителя в матче чемпионата Беларуси-1

Все мячи были забиты в первом тайме. «Нафтан» прервал серию неудач. Новополочане обыграли на выезде «Белшину» со счетом 3:0. Голевой дубль оформил Андрей Панюков.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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