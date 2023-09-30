Футболисты «Торпедо» и БАТЭ не смогли выявить победителя в матче чемпионата Беларуси

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по футболу были сыграны очередные поединки. «Торпедо» и БАТЭ не смогли выявить победителя. Итог – ничья – 1:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по футболу были сыграны очередные поединки. «Торпедо» и БАТЭ не смогли выявить победителя. Итог – ничья – 1:1, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Все мячи были забиты в первом тайме. «Нафтан» прервал серию неудач. Новополочане обыграли на выезде «Белшину» со счетом 3:0. Голевой дубль оформил Андрей Панюков.