«Юность» разгромила «Металлург» в чемпионате Беларуси по хоккею

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею сегодня, 30 сентября, был яркий игровой день. В центральном противостоянии «Юность» дома крупно обыграла действующего чемпиона «Металлург», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хозяева отправили в ворота гостей четыре безответные шайбы. Вячеслав Андрющенко оформил дубль, еще по разу забросили Валерий Поляков и Владислав Демидович. Благодаря виктории минчане поднялись на третье место в турнирной таблице. Из остальных результатов субботы: «Гомель» был сильнее «Химика» – 5:2. У «рысей» шестая виктория в семи последних матчах. «Неман» одолел «Брест» – 4:3.