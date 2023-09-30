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«Юность» разгромила «Металлург» в чемпионате Беларуси по хоккею

30 сентября 2023 18:52
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Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по хоккею сегодня, 30 сентября, был яркий игровой день. В центральном противостоянии «Юность» дома крупно обыграла действующего чемпиона «Металлург», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Юность» разгромила «Металлург» в чемпионате Беларуси по хоккею-1

Хозяева отправили в ворота гостей четыре безответные шайбы. Вячеслав Андрющенко оформил дубль, еще по разу забросили Валерий Поляков и Владислав Демидович. Благодаря виктории минчане поднялись на третье место в турнирной таблице. Из остальных результатов субботы: «Гомель» был сильнее «Химика» – 5:2. У «рысей» шестая виктория в семи последних матчах. «Неман» одолел «Брест» – 4:3.

# Хоккей Беларуси # Вячеслав Андрющенко # Валерий Поляков # Фотофакт

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