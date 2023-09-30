КХЛ. Минское «Динамо» в овертайме уступило «Ладе»

Минское «Динамо» не смогло вновь порадовать болельщиков победным результатом. «Зубры» дома уступили «Ладе» из Тольятти – 1:2. Хозяева открыли счет в середине первого периода, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Продолжает огорчать оппонентов капитан команды Андрей Стась. Во второй 20-минутке гости в большинстве сравняли. В третьем отрезке коллективы сохранили свои ворота в неприкосновенности, и матч продолжился в овертайме. Там российская дружина вырвала и два очка. Домашняя серия «зубров» продолжается. В понедельник, 2 октября, в белорусскую столицу пожалуют игроки «Барыса».