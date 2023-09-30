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КХЛ. Минское «Динамо» в овертайме уступило «Ладе»

30 сентября 2023 18:54
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Минское «Динамо» не смогло вновь порадовать болельщиков победным результатом. «Зубры» дома уступили «Ладе» из Тольятти – 1:2. Хозяева открыли счет в середине первого периода, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

КХЛ. Минское «Динамо» в овертайме уступило «Ладе»-1

Продолжает огорчать оппонентов капитан команды Андрей Стась. Во второй 20-минутке гости в большинстве сравняли. В третьем отрезке коллективы сохранили свои ворота в неприкосновенности, и матч продолжился в овертайме. Там российская дружина вырвала и два очка. Домашняя серия «зубров» продолжается. В понедельник, 2 октября, в белорусскую столицу пожалуют игроки «Барыса».

# Хоккей # Андрей Стась # Фотофакт

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