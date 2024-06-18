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Виктория Азаренко вышла в 1/8 финала турнира WTA-500 в Берлине

18 июня 2024 19:11
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Виктория Азаренко успешно стартовала на турнире WTA-500 в Берлине, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виктория Азаренко вышла в 1/8 финала турнира WTA-500 в Берлине-1

В 1/16 наша теннисистка довольно легко прошла девятую ракетку планеты Марию Саккари из Греции – 6:4, 6:2. Следующей соперницей белоруски станет 157 в топе Зейнеп Сонмез из Турции. Девушки ранее не встречались. В среду на турнире со второго круга выступление начнет Арина Соболенко. Ее оппонентка – Дарья Касаткина из России.

# Теннис # Виктория Азаренко

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