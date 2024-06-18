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Сборная Беларуси завоевала серебряные медали по баскетбольному двоеборью на Играх БРИКС

18 июня 2024 14:37
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Сборная Беларуси завоевала серебряные медали по баскетбольному двоеборью на Спортивных играх БРИКС в Казани, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сборная Беларуси завоевала серебряные медали по баскетбольному двоеборью на Играх БРИКС-1

Противостояние по фиджитал-баскетболу состоит из двух частей: участники проводят игру в спортивном симуляторе, а затем выходят на реальную площадку. Результат встречи определяется по сумме виртуального и физического поединков. Сначала белорусы в полуфинале одержали трудовую победу над бразильцами. Наши ребята одолели соперника с минимальным перевесом – 26:25. А в финале отечественной дружине противостояла команда России. На виртуальной площадке белорусы взяли верх – 8:7. А на реальном корте россияне были сильнее. Итоговый счет – 23:15 в пользу команды России.

# Баскетбол

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