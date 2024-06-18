Каноистка Дарина Пикулева встретилась с юными спортсменами в рамках акции «Шаг к успеху»

Как стать чемпионом и самореализоваться в жизни? Личным опытом с ребятами, которые приехали на оздоровление в Гомельский район, поделилась Дарина Пикулева, белорусская каноистка и многократная победительница международных соревнований, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известная спортсменка описала свой непростой путь к успеху и ответила на вопросы. Мальчики и девочки спрашивали о многом: насколько зависят победы от везения, кому Дарина благодарна за поддержку и как она отдыхает от тренировок. Беседа вызвала живой интерес и бурю эмоций, ведь здесь собрались будущие чемпионы, те, кто занимается греблей, фристайлом, единоборствами и баскетболом.

Не часто встречаешь чемпионов. Они мотивируют очень сильно, хочется достигать таких же успехов, как и они, и получать больше опыта.

Дарина Пикулева, тренер-преподаватель СДЮШОР № 6 Гомеля, чемпионка мира и Европы по гребле на каноэ, участница Олимпийских игр-2020:

Конечно, многое зависит от тренера, чтобы тренер мог заинтересовать, чтобы у ребенка горели глаза заниматься этим. Потому что, если нет желания, ничего абсолютно не получится. У нас возможностей очень много, у нас есть гребные каналы. В Минске очень хороший гребной канал, в Бресте. Только желание. У нас есть инвентарь, у нас есть тренеры, которые заинтересованы в подготовке как молодых спортсменов, так и уже профессиональных. У нас в стране есть все для того, чтобы добиться больших результатов.

Встреча состоялась в рамках информационно-просветительской акции «Шаг к успеху», которая уже в третий раз проходит в Беларуси. В гости к ребятам в оздоровительные лагеря приезжают знаменитые ученые, журналисты, общественные лидеры, артисты и спортсмены. Разговоры с ними помогают подрастающему поколению найти ориентир в жизни и вдохновляют на свершения.