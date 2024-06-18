Грузия против Турции – где смотреть прямую трансляцию матча Евро-2024?

На фоне опытной турецкой дружины грузины выглядят абсолютными дебютантами. И это действительно так. Они впервые в своей истории пробились в финальную часть чемпионата Европы. Турецкая команда в свое время, в 2008-м, была бронзовым призером континентального первенства. И шесть раз выходила в финальный раунд чемпионатов Европы. Но на старте все равны. И начинают дружины с чистого листа. Как показывают матчи нынешнего Евро, шансы есть практически у каждой сборной. Поединок Турции и Грузии покажет телеканал РТР-Беларусь. Начало матча – в 19 часов.

А «Столичное телевидение» будет транслировать игру сборных Португалии и Чехии. Обладатель пяти «Золотых мячей» Криштиану Роналду поведет свою дружину в бой. У чехов состав более скромный, цели не такие громкие, но амбиции и самоотверженность при них, а это всегда в цене. Стартовый свисток в матче Португалии и Чехии прозвучит в 22 часа.