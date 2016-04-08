Кения может быть обвинена WADA в несоблюдении антидопингового кодекса

Ожидается, что Кения в очередной раз выйдет за рамки сроков, установленных Всемирным антидопинговым агентством (WADA), что впоследствии может грозить запретом на участие спортсменов этой страны в Олимпийский играх 2016 в Рио-де-Жанейро.

Заседание рабочей группы WADA будет проходить во вторник. Ожидается, что на собрании восточноафриканская страна будет объявлена несоответствующей кодексу WADA. Также ожидается, что Совет организации планирует утвердить перенос срока запуска работы Национального антидопингового агентства в Кении на 12 мая.

Как выяснил «BBC Спорт», Кения не успела до 11 февраля издать закон «О создании Национального антидопингового агентства». WADA занесла Кению в контрольный список стран, находящихся под риском нарушения ее кодекса, и продлила сроки до 5 апреля, чтобы избежать обмана в спорте.

Кенийские законодатели провели предварительное чтение законопроекта «О наложении уголовной ответственности в сфере спортивного допинга», но по-прежнему необходимо провести еще два слушания, а также дождаться разрешения Президента.

На прошлой неделе Парламент страны ушел на перерыв, который продлится месяц, не утвердив при этом закон и дополнительное финансирование, тем самым гарантируя, что сроки будут не соблюдены.

Как только страна будет объявлена не соответствующей кодексу WADA, Международный олимпийский комитет и главный орган управления делами легкой атлетики, которым является Международная ассоциация легкой атлетики (IAAF), имеют полное право запретить участие страны в соревнованиях.

За четыре месяца до начала олимпиады в Рио-де-Жанейро российские спортсмены остаются под запретом в участии в Олимпийских играх, после того как в прошлом году некоторые из них были уличены в систематическом использовании допинговых веществ. Президент Международной ассоциации легкой атлетики (IAAF) Лорд Коу заявил, что он готов отстранить Кению от участия в Олимпийских играх, если она будет объявлена не соответствующей кодексу WADA.

Легкоатлеты из Кении лучшие на беговой дистанции. Кения возглавила медальный зачет на ЧМ-2015 в Пекине, завоевав семь золотых медалей. Но страна погрязала в допинговом скандале, а также в обвинениях о взяточничестве.

С 2011 года более 40 спортсменов были обвинены в принятии допинговых средств. Три старших должностных лица в руководящем органе легкой атлетики Кении были отстранены от своих должностных обязанностей из-за замешательства в коррупции, связанной с выигравшей заявкой Дохи на проведение чемпионата мира-2019.

В феврале Правительство Кении рассказало BBC, что они всерьез восприняли угрозу допингового скандала и пообещали, что вновь созданная Национальная антидопинговая организация вскоре начнет функционировать.