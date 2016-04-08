«Панамский архив»: в отношении юриста по этике FIFA проводится внутреннее расследование

Международная федерация футбола (FIFA) может попасть в неловкое положение спустя всего несколько месяцев после того, как Джанни Инфантино был избран ее новым президентом и обязался помочь пострадавшим от кризиса организациям. Уругвайский юрист Хуан Педро Дамиани, один из главных членов комитета по этике, в настоящее время проходит проверку на предмет связей c Эухенио Фигередо, предположительно коррумпированным футбольным чиновником.

Педро Дамиани выступал в судебных делах, связанных со щепетильной темой этики, с привлечением ведущих футбольных чиновников с июля 2012 года.

Произошла утечка огромного массива документов, которые просмотрели в BBC. Предположительно, Педро Дамиани и его фирма оказывала юридическую помощь не менее чем семи оффшорным компаниям, которые связанны с Эухенио Фигередо, бывшим вице-президентом FIFA. Он был арестован в мае 2015 года в Цюрихе в рамках коррупционного расследования в футболе. Эухенио Фигередо был обвинен властями США в мошенничестве и отмывании денег за его роль в предполагаемом заговоре о взяточничестве. Несмотря на это, он был передан властям Уругвая в декабре, где он также находился в розыске по аналогичным обвинениям.

Было обнаружено, что он связан с Педро Дамиани. Это выяснилось из-за утечки 11 миллионов документов из внутренних файлов панамской юридической фирмы «Mossack Fonseca». Компания специализируется на оказании помощи в создании оффшорных компаний.

Документы были получены немецкой газетой «Suddeutsche Zeitung» совместно с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ).

Среди 107 крупнейших мировых СМИ в 78 странах мира, анализирующих данные документы, «Панорама BBC» и газета «The Guardian».

В документах отсутствует какая-либо противоправная деятельность Педро Дамиани или его юридической компании.

Пресс-секретарь следственной палаты комитета по этике Международной федерации футбола (FIFA):

Мы подтверждаем, что 19 марта следственная палата независимого этического комитета была осведомлена председателем судебной палаты Ханс-Йоахимом Эккертом о недавно обнаруженных деловых отношениях между членом арбитражной палаты Хуаном Педро Дамиани и Эухенио Фигередо.

После получения данной информации Корнел Борбели, председатель следственной палаты комитета по этике, сразу же начал предварительное расследование. Корнел Борбели в настоящее время изучает обвинения, чтобы определить, имеется ли нарушение кодекса этики FIFA и решить, какие в дальнейшем принимать меры.

Президент FIFA Джанни Инфантино неоднократно говорил о наступлении новой эры для футбола после избрания его преемником Зеппа Блаттера в феврале. Поэтому в результате утечки документов, связывающих Педро Дамиани и Эухенио Фигередо, скорее всего, будет рассмотрен вопрос по поводу качества проверок членов FIFA в комитете по этике.

Кроме того, два других руководителя проходят по обвинению в футбольной коррупции. Они также связаны с юридической фирмой Педро Дамиани.

В настоящее время Уго Хинкис и его сын Мариано Хинкис находятся под домашним арестом в Аргентине. Им грозит экстрадиция в США в связи с обвинением в коррупции.

Их имена упоминаются в деловой переписке между юридической фирмой «Mossack Fonseca» и фирмой Педро Дамиани в отношении оффшорной компании «Cross Trading», которой они владеют. «Cross Trading» была официально оформлена на двух лиц в 1998 на острове Ниуэ в Тихом океане. Затем в 2006 году компания переехала в США, штат Невада, как «Cross Trading LLC». В документах Уго Хинкис числиться бенефициаром компании.

Документы свидетельствуют, что юридическая фирма Педро Дамиани сотрудничала с компанией «Cross Trading», пока та располагалась в Ниуэ, а в последующем и в Неваде. Согласно документам, Педро Дамиани и его юридическая фирма «JP Damiani & Asociados» действовали от имени сотен компаний, зарегистрированных с «Mossack Fonseca».

Представитель Педро Дамиани заявил Международному консорциуму журналистов-расследователей, зная о том, что Дамиани был под следствием, что он не уполномочен делать какие-либо заявления, пока чиновники Уругвая расследует обвинения в коррупции, связанные с FIFA. Он добавил, что Дамиани выступил инициатором в сообщении о коррупции Международной федерации футбола (FIFA), а также властям Уругвая и Комитету по этике FIFA. Педро Дамиани отказался комментировать информацию, содержащуюся в документах.

Информация о масштабах использования чиновниками FIFA и другими людьми, связанными с футболом, оффшорных компаний также была в документах компании «Mossack Fonseca».

Жером Вальке с 2007 был генеральным секретарем FIFA, но он был уволен административным советом в январе 2016 года. Его имя также будет фигурировать в газетах. Жером Вальке был отстранен от своих обязанностей комитетом по этике FIFA на 12 лет в феврале за ряд нарушений, касающихся кодекса этики. Швейцарские власти возбудили уголовное дело против него в начале этого месяца в отношении различных актов преступной халатности в сфере управления.