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Виктория Азаренко уступила теннисистке из Китая

31 августа 2023 11:56
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В Нью-Йорке продолжается последний в сезоне турнир серии Большого шлема – Открытый чемпионат США по теннису. К сожалению, минувший игровой вечер прошел неудачно для белорусов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виктория Азаренко уступила теннисистке из Китая-1

Виктория Азаренко, занимающая 18-е место мирового топа, во втором раунде уступила в двух партиях Чжу Линь из Китая, которая находится на 44-й позиции рейтинга – 3:6, 3:6.

Кроме этого, белорусские теннисистки провели поединки и в парном разряде. Подробности читайте здесь.

# Теннис # Фотофакт

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