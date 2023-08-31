Виктория Азаренко уступила теннисистке из Китая

В Нью-Йорке продолжается последний в сезоне турнир серии Большого шлема – Открытый чемпионат США по теннису. К сожалению, минувший игровой вечер прошел неудачно для белорусов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виктория Азаренко, занимающая 18-е место мирового топа, во втором раунде уступила в двух партиях Чжу Линь из Китая, которая находится на 44-й позиции рейтинга – 3:6, 3:6.