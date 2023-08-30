Кубок Доброй воли в Москве продолжается. Результаты белорусских гребцов во второй день турнира

В Москве на гребном канале в Крылатском проходят соревнования по гребле на байдарках и каноэ Кубок Доброй воли, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Участие в стартах принимают около 800 спортсменов из пяти стран.

Во второй день турнира состоялись 20 финальных заездов. Отметим, старты проходят среди юниорских, молодежных и основных составов сборных, а также среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Белорусы завоевали 16 медалей, из них 7 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовые. Из составов национальных команд победителями Кубка Доброй воли стали Владислав Кравец и Анатолий Натынчик среди байдарок-двоек на дистанции 500 метров. В байдарке-одиночке на этой же дистанции первой финишировала Марина Литвинчук.