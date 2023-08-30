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Стартовал 32-й ЧБ по хоккею. Результаты матчей

30 августа 2023 20:20
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Новости Беларуси. В среду, 30 августа, в Витебске, Лиде и Жлобине тремя матчами стартовал 32-й чемпионат Беларуси по хоккею, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Стартовал 32-й ЧБ по хоккею. Результаты матчей-1

«Витебск» на своей площадке одержал победу над «Гомелем» со счетом 3:1. «Могилев» на выезде потерпел поражение от «Лиды» – 1:4. В центральном матче дня в Жлобине встречались «Металлург» и «Неман». Поединок выдался эмоциональным и увлекательным.

# Хоккей Беларуси # Фотофакт

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