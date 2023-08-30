Арина Соболенко обыграла бельгийскую теннисистку и успешно стартовала на US Open

Арина Соболенко успешно преодолела стартовый барьер на последнем в сезоне турнире «Большого шлема» – US Open. Белоруска была сильнее 112-й в мировом рейтинге Марины Заневской из Бельгии – 6:3, 6:2, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первый сет Арина взяла достаточно уверенно. А вот начало второго заставило понервничать болельщиков. Оппонентка лидировала с преимуществом в несколько геймов. Но Арина смогла вернуть инициативу себе и навесила бельгийке скрытую баранку. Следующая оппонетка нашей спортсменки – Джоди Беррейдж из Великобритании, которая в топе находится на 96-й строчке.

Отечественные теннисистки также вступили в борьбу в парном разряде. Так, в 1/32 финала белорусско-российский дуэт Александра Саснович/Екатерина Александрова встречался с индонезийско-японским тандемом Сутджиади/Като и, к сожалению, уступил – 5:7, 3:6.

30 августв матч уже второго круга проведет Виктория Азаренко. Не ранее 20:00 она встретится с Чжу Линь из Китая. Отметим, первый раунд турнира принес несколько сенсаций. Так, борьбу уже завершили Барбора Крейчикова, Каролин Гарсия, Донна Векич, Вероника Кудерметова и Мария Саккари.