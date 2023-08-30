«Готовить ребят под первую команду». Главком ХК «Динамо-Шинник» озвучил задачи на новый сезон

Новости Беларуси. Сегодня, 30 августа, состоялась предсезонная пресс-конференция хоккейной команды «Динамо-Шинник» в преддверии старта в Молодежной хоккейной лиге, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Также команда представила альтернативный логотип и обновленный дизайн игровой формы. У «Динамо-Шинника» значительно омолодилась команда – в состав вошли 15 новых хоккеистов. Белорусская дружина находится на 34-м месте в лиге по среднему возрасту. Тем не менее задачи на сезон остаются прежними – выход в плей-ин, а также в Золотой дивизион. Однако, как подчеркнули руководители команды, основная задача – это подготовка хоккеистов для минского «Динамо».

Андрей Михалев, главный тренер ХК «Динамо-Шинник»:

Сезон начнется, покажет, нашли мы замену тем ребятам, которые ушли от нас. Но я думаю, что ребята достойные. Все пацаны сплотились, видно, что они горят и ждут начала сезона. Поэтому я думаю, что мы готовы. Наша самая главная задача – готовить ребят под первую команду, если из нашей команды кого-то заметили, значит, мы на правильном пути.