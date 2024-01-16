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Виктория Азаренко удачно стартовала на Открытом чемпионате Австралии по теннису

16 января 2024 10:36
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Виктория Азаренко победила в стартовом поединке Открытого чемпионата Австралии по теннису. Белоруска сыграла с 55-й ракеткой мира, итальянкой Камилой Джоржи, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виктория Азаренко удачно стартовала на Открытом чемпионате Австралии по теннису-1

Первый сет был в пользу Азаренко – 6:1, во втором сильнее была соперница – 6:4. В решающем третьем сете наша теннисистка реабилитировалась, одержав победу – 6:3. Матч проходил 2,5 часа. Виктория Азаренко выполнила восемь эйсов, сделала пять брейков и упустила свою подачу дважды. Во втором круге наша спортсменка встретится с датчанкой Кларой Таусон, победившей бельгийку Гретье Миннэн.

# Теннис # Виктория Азаренко

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