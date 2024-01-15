Интрига сохраняется – в Минске проходит шестой тур ЧБ по шахматам

Интрига сохраняется. В Республиканском центре олимпийского резерва проходит шестой тур чемпионате Беларуси по шахматам, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, в турнире принимают участие 20 спортсменов из высшей лиги. По итогам пяти туров на третьем месте среди мужчин лидер национальной сборной Денис Лазавик. Первое и второе делят Максим Царук и Михаил Никитенко, у них в копилке четыре победы и одна ничья.

Игорь Стрелец, главный судья чемпионата:

Остальные шахматисты немножко подотстали, в том числе и Андрей Горовец – победитель нашего недавнего международного турнира, который стартовал с двух нулей, пытается достать лидеров. Дистанция слишком коротка, поэтому в борьбе за медали ему будет сложно. У девочек более непредсказуемый турнир, но у них есть явный лидер – Варвара Полякова. У них еще борьба за призовые места предстоит нешуточная.

Михаил Никитенко, участник чемпионата, международный гроссмейстер:

После прошедших туров я делю с Максимом Царуком первое место, и завтра нам предстоит личная встреча, которая повлияет на распределение мест. Вчера я играл с действующим чемпионом Денисом Лазавиком, тоже очень важная встреча, она закончилась вничью. Конечно, тоже повлияет на распределение мест. Сейчас как раз таки к середине турнира определяется, кто какое место займет.