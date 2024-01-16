Месси снова стал лучшим футболистом планеты

На торжественной церемонии в Лондоне аргентинский футболист Лионель Месси был назван игроком года по версии ФИФА в 2023 году. Об этом пишет РИА Новости.

Он обошел игрока «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда и игрока «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе. За Месси и Холанда было отдано равное количество баллов, но Месси победил за счет большего числа голосов от капитанов национальных команд.

Месси уже в 3-й раз становится обладателем трофея ФИФА: ранее он побеждал в 2019 и 2022 годах. Среди других победителей – Криштиану Роналду, Лука Модрич и Роберт Левандовски.