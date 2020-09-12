Виктория Азаренко сыграет с Наоми Осакой в финале US Open

Новости Беларуси. Белоруска Виктория Азаренко 12 сентября сыграет в финале женского одиночного разряда Открытого чемпионата США в Нью-Йорке с японской теннисисткой Наоми Осакой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белоруска Виктория Азаренко 12 сентября сыграет в финале женского одиночного разряда Открытого чемпионата США в Нью-Йорке с японской теннисисткой Наоми Осакой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обе соперницы в разное время возглавляли мировой рейтинг. Сейчас Виктория Азаренко находится на 27-й позиции, а Наоми Осака занимает 9-е место в списке WTA. Ранее они трижды встречались на профессиональных турнирах: в активе белоруски одна победа, японка выиграла два поединка.
Общий призовой фонд US Open-2020 составляет более 50 миллионов долларов. Победители в мужском и женском одиночном разряде заработают по 3 миллиона долларов, финалисты получат по 1,5 миллиона.