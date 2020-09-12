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Виктория Азаренко сыграет с Наоми Осакой в финале US Open

12 сентября 2020 13:40
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Новости Беларуси. Белоруска Виктория Азаренко 12 сентября сыграет в финале женского одиночного разряда Открытого чемпионата США в Нью-Йорке с японской теннисисткой Наоми Осакой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктория Азаренко сыграет с Наоми Осакой в финале US Open-1

Обе соперницы в разное время возглавляли мировой рейтинг. Сейчас Виктория Азаренко находится на 27-й позиции, а Наоми Осака занимает 9-е место в списке WTA. Ранее они трижды встречались на профессиональных турнирах: в активе белоруски одна победа, японка выиграла два поединка.  

Виктория Азаренко сыграет с Наоми Осакой в финале US Open-4

Общий призовой фонд US Open-2020 составляет более 50 миллионов долларов. Победители в мужском и женском одиночном разряде заработают по 3 миллиона долларов, финалисты получат по 1,5 миллиона. 

# Теннис # Виктория Азаренко # Наоми Осака # Фотофакт

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