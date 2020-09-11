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Троцкий о победе команды U20 в турнире памяти Чайлытко: даже сомнений не было, что мы очень хорошо сыграем

11 сентября 2020 19:42
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Новости Беларуси. Молодежная сборная Беларуси по волейболу, составленная из игроков до 20 лет, стала победительницей традиционного турнира памяти Льва Чайлытко, который завершился в Минске. Ребята провели три матча и во всех победили, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Троцкий о победе команды U20 в турнире памяти Чайлытко: даже сомнений не было, что мы очень хорошо сыграем-1

В 2020 году соревнования прошли с минимальным количеством участников – всего четыре дружины. Но на качество старта это не повлияло: многие дуэли проходили в серьезной и конкурентной борьбе, что перед началом сезона особенно важно.

Троцкий о победе команды U20 в турнире памяти Чайлытко: даже сомнений не было, что мы очень хорошо сыграем-4

Сергей Троцкий, главный тренер мужской сборной Беларуси по волейболу (U20):
Я вижу потенциал команды, поэтому даже сомнений не было, что мы очень хорошо сыграем. Турнир очень многое нам дал в плане психологии, в плане уверенности. К сожалению, там больше турниров у нас не будет, но я доволен этим турниром.

Троцкий о победе команды U20 в турнире памяти Чайлытко: даже сомнений не было, что мы очень хорошо сыграем-7

В последнем матче серебро оспаривали семикратный чемпион страны минский «Строитель» и витебское «Марко». Фаворит оказался сильнее, хотя и приложил для победы немало усилий. Счет по сетам – 25:19, 28:26 и 25:18.

Капитан столичной дружины Сергей Акулич также был отмечен особой наградой за вклад в развитие волейбола.

# Волейбол # Сергей Троцкий # Сергей Акулич # Фотофакт

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