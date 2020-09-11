Троцкий о победе команды U20 в турнире памяти Чайлытко: даже сомнений не было, что мы очень хорошо сыграем
Новости Беларуси. Молодежная сборная Беларуси по волейболу, составленная из игроков до 20 лет, стала победительницей традиционного турнира памяти Льва Чайлытко, который завершился в Минске. Ребята провели три матча и во всех победили, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В 2020 году соревнования прошли с минимальным количеством участников – всего четыре дружины. Но на качество старта это не повлияло: многие дуэли проходили в серьезной и конкурентной борьбе, что перед началом сезона особенно важно.
Сергей Троцкий, главный тренер мужской сборной Беларуси по волейболу (U20):
Я вижу потенциал команды, поэтому даже сомнений не было, что мы очень хорошо сыграем. Турнир очень многое нам дал – в плане психологии, в плане уверенности. К сожалению, там больше турниров у нас не будет, но я доволен этим турниром.
В последнем матче серебро оспаривали семикратный чемпион страны минский «Строитель» и витебское «Марко». Фаворит оказался сильнее, хотя и приложил для победы немало усилий. Счет по сетам – 25:19, 28:26 и 25:18.
Капитан столичной дружины Сергей Акулич также был отмечен особой наградой за вклад в развитие волейбола.